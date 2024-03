VIDEO | Kate Middleton revela que padece cáncer y está recibiendo quimioterapia

Esta mañana, la princesa de Gales, Kate Middleton, compartió la noticia de que está librando una batalla contra el cáncer y actualmente se encuentra recibiendo tratamiento de quimioterapia.

A través de un video, la princesa de 42 años de edad reveló que se enteró de su enfermedad luego de someterse a una "cirugía abdominal mayor" en enero.

Middleton describió cómo la noticia la tomó por sorpresa después de una operación aparentemente exitosa.

"En enero tuve una importante cirugía abdominal en Londrés, momento en el que se pensaba que mi condición no era cancerígena. La cirugía fue exitosa, sin embargo, los exámenes después de la operación encontraron un cáncer presente", explicó Kate Middleton en el video.

Ella continuó explicando que su equipo médico le recomendó someterse a tratamiento de quimioterapia preventiva, y actualmente se encuentra en las primeras etapas de dicho tratamiento.

"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", añadió.

Sin embargo, Middleton optó por no revelar públicamente el tipo específico de cáncer contra el que está luchando en este momento, pero pidió a los medios de comunicación que se respete su privacidad

"Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento", dijo Kate, esposa del príncipe William .

La princesa de Gales emitió un mensaje de esperanza a aquellos afectados por el cáncer, instándolos a mantener la fe y la esperanza. Se comprometió a enfocarse en su sanación física, mental y espiritual, agradeciendo el apoyo brindado por su familia y el público en general.

"Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, cualquiera que sea su forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No estás solo", expresó en su mensaje.

El anuncio del diagnóstico de cáncer de Kate llega en un momento delicado para la monarquía británica, ya que el Rey Carlos III también está recibiendo tratamiento por un cáncer no especificado. Esto ha generado preocupación generalizada por la salud de los miembros de la familia real.

