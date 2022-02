Víctima de asalto se defiende y mata a niña de 9 años

La pequeña, identificada como Arlene Álvarez, fue trasladada a un hospital donde estuvo con soporte vital, ya que presentaba muerte cerebral, por lo que fue desconectada el martes.

El padre de la niña mencionó que ella iba sentada en el asiento trasero del vehículo y que usaba auriculares cuando comenzó la balacera.

"Cuando escuché los disparos les dije ´agáchense´, pero ella fue la única que no lo hizo porque no me escuchó", declaró.

El agresor de la pequeña, Tony Earls, fue acusado de asalto agravado y lesiones corporales graves en el tiroteo, informó la Policía. El hombre quedó detenido en la cárcel del Condado de Harris, con una fianza de 30 mil dólares.

Dane Schiller, vocero de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris, dijo que los fiscales considerarán la posibilidad de modificar los cargos contra Earls y calificó el suceso como "un evento increíblemente trágico".

El día de la tragedia, Earls y su esposa estuvieron en el cajero automático, cuando se les acercó un sujeto que los amenazó con un arma y les robó su dinero. Mientras el ladrón huía a pie, Earls salió de su auto y comenzó a dispararle tratando de detenerlo, disparando incluso contra una camioneta que pasaba por el lugar pensando que ahí se había subido el hombre que lo asaltó.

Sin embargo, en el automóvil viajaba una familia de cinco personas que simplemente pasaban por el lugar.

El padre de Arlene dijo que se dirigían al restaurante favorito de su hija cuando ocurrió el tiroteo, por lo que su instinto fue conducir más rápido para alejarse de la escena de peligro.

"Apenas aceleré, ¿qué estás haciendo? Te estás acercando a él. Vas hacia el tipo que dispara. Así que supongo que cuando aceleré, él pensó que estaba con ese tipo", dijo Álvarez.

El hombre que disparó argumentó que no sabía que sus disparos habían pegado a la camioneta y la Policía aún busca al sospechoso del robo, mientras trabajan en las investigaciones para determinar si el hombre devolvió los disparos.