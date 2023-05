Tormenta de arena provoca choque en Ilinois; reportan varios muertos y heridos

Durante la tarde de ayer lunes se registró una carambola de vehículos en la carretera interestatal I-55 de Ilinois, Estados Unidos; la cual fue provocada por la poca visibilidad por una tormenta de arena que sorprendió a los automovilistas.

Según los reportes fueron de entre 40 y 60 los vehículos involucrados, sin que de momento especificara cuantas personas perdieron la vida.

Al menos 30 lesionados fueron trasladados a recibir atención médica a hospitales cercanos, de quienes no se detalló su estado de salud.

El capitán Ryan Starrick, portavoz de la Policía Estatal de Illinois, informó que entre los vehículos afectados hay dos camiones que resultaron incendiados durante este accidente múltiple tras el impacto.

En tanto que el Departamento de Transporte de Illinois, comunicó a través de su cuenta de Twitter que la I-55 fue cerrada a la altura de los condados de Sangamon y Montgomery, en ambos sentidos por los numerosos accidentes provocados por la poca visibilidad que causó la tormenta de arena.

Dust storm causes massive pile-up on I-55 in Illinois, killing an unknown number of people pic.twitter.com/lRKiavsfsS