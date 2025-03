La Embajada de Rusia en México se burla de Zelensky tras su tensa reunión con Trump

El comentario en redes sociales se suma a la controversia que rodea el encuentro que se esperaba terminara de otra forma

Por: César Omar Leyva

La Embajada de Rusia en México desató polémica en redes sociales al burlarse del presidente de Ucrania,Volodymyr Zelensky, luego de su tensa reunión con Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance en la Casa Blanca.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la embajada publicó una imagen del encuentro junto con la frase "Mi primera chamba", un popular meme utilizado para ridiculizar intentos fallidos o fracasos al desempeñar una nueva tarea.

La publicación parece hacer referencia al difícil momento que vivió Zelensky durante la reunión, en la que Trump y Vance lo confrontaron por no expresar suficiente gratitud hacia Estados Unidos por la ayuda militar proporcionada en la guerra contra Rusia.

El comentario de la embajada se suma a la controversia que rodea el encuentro, donde Trump recriminó a Zelensky su "mala posición" en el conflicto y lo instó a aceptar un acuerdo de paz.

La reunión, marcada por momentos de tensión y acusaciones de falta de respeto, ha avivado el debate sobre el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania y el papel de Rusia en el conflicto.

Zelensky: mi primera chamba pic.twitter.com/Pv1gdnloJI — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) March 1, 2025

"NO ESTOY JUGANDO A LAS CARTAS"

Esto fue lo que se dijo en el instante de mayor tensión: "En este momento, no estás realmente en una muy buena posición. Te has permitido estar en una muy mala posición", dijo Trump. "No tienes las cartas en este momento.

Con nosotros, empiezas a tener cartas".

"No estoy jugando a las cartas", dijo Zelensky. Luego, Alzando la voz, después de más intercambios, Trump dijo: "Están jugando con las vidas de millones de personas. Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial".

En un momento, Vance acusó a Zelensky de ser "irrespetuoso" con sus anfitriones estadounidenses.

"No estás siendo tan agradecido", agregó Trump.

"¿Has dicho ´gracias´ alguna vez?", preguntó Vance a Zelensky.