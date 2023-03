Joven embarazada de 7 meses muere tratando de robar

Una joven de 21 años, que tenía 7 meses de embarazo, perdió la vida durante una balacera al intentar asaltar, junto con su novio, a unas personas a quienes iban a venderles drogas, en Belmont Cragin, Chicago.

La chica, identificada como Génesis, subió al auto de los individuos a quienes pretendía venderle los estupefacientes, donde recibió al menos tres balazos.

Al ver a su novia herida y en un charco de sangre, su pareja huyó del lugar sin prestarle ayuda.

El tiroteo se registró muy cerca de la vivienda de la joven, mientras ella pretendía cerrar la venta de sustancias dentro del vehículo de los agresores, mientras afuera, su novio intentó asaltar a los acompañantes de los compradores, iniciando así el tiroteo.

Génesis recibió tres tiros en su espalda, hombro y manos; y debido a que no recibió atención médica de inmediato, tuvo una rápida pérdida de sangre, lo que causó su muerte y la de su bebé cuando era trasladada a un hospital.

La madre de la víctima declaró que los asesinos de su hija le tiraron billetes encima de su cuerpo y luego escaparon.

"No me importa en cuántos problemas estés, siento que para que una persona haga eso a alguien no tiene corazón", aseguró.