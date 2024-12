Encontraron al papá que fingió su muerte para darse a la fuga con su amante

El caso de Ryan Borgwardt, un hombre de 45 años de Wisconsin, quien fue declarado muerto después de un accidente durante un paseo en kayak, ha generado un cambio inesperado.

Tras meses, las autoridades hallaron que el progenitor simuló su propia defunción con el objetivo de huir con una mujer de Uzbekistán y empezar una nueva vida en Europa. Ahora, han descubierto que consiguieron comunicarse con él, y probablemente no tiene intención de volver.

En Wisconsin, la familia Borgwardt disfrutaba de los veranos, compartiendo momentos en la piscina y en el kayak. Ryan Borgwardt, de 44 años, propietario de una compañía de carpintería, junto a su esposa Emily, de 44 años, docente, vivían en común con sus tres hijos adolescentes.

El 11 de agosto, Ryan se aventuró a pescar por sí mismo en el Green Lake. A las 10:45 p.m., Ryan le comunicó a Emily que volvía a la orilla; sin embargo, ese fue el último contacto que ella tuvo con él.

Emily, angustiada, denunció al día siguiente la desaparición de su marido, comenzando una intensa operación de búsqueda que no consiguió localizarlo.

Cuando se halló su kayak sumergido en aguas profundas de 66 metros, junto con su chaleco de salvamento, botella de agua y caja de pesca, y su vehículo aún aparcado cerca del lago, las autoridades pensaron que había fallecido ahogado.

A lo largo de 54 días, equipos de urgencias siguieron el lago y sus cercanías, pero no pudieron localizar su cadáver.

No obstante, el 8 de noviembre, la verdad emergió. El jefe de policía Mike Podoll informó que Ryan Borgwardt seguía vivo, y que posiblemente había programado su "muerte" para comenzar una nueva vida alejado de su familia.

Los investigadores hallaron que mantenía comunicación con una mujer de Uzbekistán por medio de Internet, con la que se considera que se evadió a Europa.

Gradualmente, aparecieron nuevos elementos que confirmaron esta teoría: El 13 de agosto, Ryan registró un nuevo pasaporte, apenas un día después de ser reportado como desaparecido.

Además, las autoridades descubrieron que había borrado todos los emails asociados a sus cuentas bancarias y había redirigido dinero a cuentas foráneas. Adicionalmente, se reveló que en enero había iniciado una póliza de seguro de vida por 375 mil dólares y había obtenido una tarjeta de obsequio para una compañía aérea.

