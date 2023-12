"Te transfiero": una de las prácticas que más problemas fiscales trae

on la facilidad que brinda la tecnología para el pago de cuentas vía remota, más conocidas como transferencias bancarias, las empresas de bienes y servicios entraron en una nueva dinámica de liquidación de deudas tanto entre negocios, como entre la población civil.

Y es que actualmente, estas transacciones digitales son de lo más sencillo, máxime después de la pandemia de Covid-19, pues el confinamiento orilló al teletrabajo y otras actividades desde el hogar, provocando un auge en los pagos sin salir de casa.

Una transferencia es una herramienta digital que sirve para la movilización de dinero de una cuenta a otra, ya sea del mismo banco o de otra institución crediticia.

Con ella puedes pagar todo tipo de bienes y servicios, y hasta para enviar o recibir dinero de tu familia o de tus amistades.

LOS PROBLEMAS QUE ACARREA EL "TE TRANSFIERO"

Sin embargo, recientemente se ha muy común que a quienes usan aplicaciones de bancos se les hace sencillo y sin consecuencias decir "Te transfiero", en alusión a algún préstamo.

Pero, ¿en alguna ocasión te cuestionaste si estas transacciones digitales traen consecuencias fiscales? Si no lo has hecho, pues debes leer esto, ya que te interesa.

Y es que existen ventajas y desventajas de estos movimientos, por lo que es fundamental que se entienda cómo funcionan, a fin de que te evites líos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre las ventajas de las transferencias bancarias están: rapidez y comodidad, ya que el movimiento se ve reflejado en lo inmediato; además, son seguras, pues en comparación con el efectivo, no hay de qué preocuparse por la suma que portes, además de que baja el riesgo de pérdida o robo.

También llevas un registro de los movimientos que hagas, facilitando el control de gastos para que mantengas tus finanzas ordenadas.

Sin embargo, también existen las desventajas, como el costo, pues algunos bancos cobran por estos movimientos, en especial en el caso de los depósitos internacionales.

También podrías tener líos con el fisco, pues de acuerdo con las leyes recaudatorias, toda transferencia bancaria está bajo la lupa del SAT, pues cada peso que te cae en la cuenta es objeto de escrutinio fiscal, aunque sea un monto mínimo.

¿EL SAT PUEDE REVISAR TUS TRANSFERENCIAS?

Como se indicó, hay algo que se debe comprender: para el SAT no existe diferencia entre cuentas bancarias fiscalizables y no fiscalizables, ya que todas son sujetas a revisión, por lo que cada que te depositan o transfieren sin un registro contable adecuado o sin el pago de los correspondientes impuestos, se podría considerar como ingreso no declarado y, por lo tanto, ser sometido a revisión.

¿CÓMO EVITAR LOS LÍOS CON EL SAT?

A fin de que no tengas problemas con el fisco, lo más recomendable es considerar la asesoría contable, ya que puede ayudarte a entender cuáles son tus obligaciones fiscales y asegurarte de que tus registros estén en orden, pues sólo en caso de incongruencia en la información el SAT pide la revisión a los bancos.