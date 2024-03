Semana Santa: ¿Qué días cerrarán los bancos en México?

Las vacaciones de Semana Santa se acercan y como cada año, las sucursales bancarias no brindan servicios durante los días festivos oficiales según el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Entre las fechas consideradas como días festivos destacan el Día de la Constitución, el natalicio de Benito Juárez, el Día del Trabajo, el Día del Empleado Bancario, el Día de la Independencia, Día de Muertos, Día de la Revolución Mexicana, días de elecciones, Navidad, Año Nuevo y Semana Santa.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) marca que las vacaciones de Semana Santa en 2024 inician desde el 22 de marzo y terminan el lunes 8 de abril, teniendo una duración de dos semanas, aunque para el sector público y privado no se otorga todos estos días.

La Ley Federal del Trabajo no considera los días de Semana Santa como descanso obligatorio, por lo que las empresas no determinan la Semana Santa completa como días feriados, sin embargo, la Asociación de Bancos en México define el jueves y viernes Santo como no laborales.

Este 2024 serán los días 28 de marzo y 29 de marzo cuando las sucursales bancarias no abrirán y suspenderán operaciones y prestación de servicios al público en general.

Cabe mencionar que las instituciones bancarias como Banco Azteca y BanCoppel abren de lunes a domingo incluso los días festivos, por lo que durante este periodo mantendrán sus servicios con normalidad.

También es importante recordar que las bancas móviles y cajeros automáticos permanecen disponibles las 24 horas para las operaciones básicas como retiros, transferencias, pago de servicios, entre otras.

Asimismo, previo a las vacaciones de Semana Santa, este próximo lunes 18 de marzo se recorre como día festivo por motivo del Natalicio de Benito Juárez, sustituyendo al 21 de marzo de manera oficial, por lo que sucursales bancarias también cerrarán sus puertas en esta fecha.