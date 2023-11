SAT: Esta cantidad en efectivo hará que tu banco te reporte al fisco

Desde los albores de la Humanidad, cualquier gobierno o autoridad se sostiene con las contribuciones obligatorias que pagan sus ciudadanos; y mientras en tiempos antiguos estos tributos sólo beneficiaban a quien ejercía el poder, en la actualidad es para el funcionamiento del aparato de gobierno de cualquier país.

Cada nación cuenta con una autoridad fiscal que se encarga de cobrar esos impuestos, y en México tenemos el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre las aportaciones que realizan los contribuyentes están diversos impuestos, como al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), sobre producto de trabajo (ISPT), entre otros, algunos de carácter federal y otros, estatales y municipales.

¿CUÁNDO REPORTA EL BANCO MIS DEPÓSITOS EN EFECTIVO?

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se paga impuestos por las propiedades con las que el ciudadano cuente en el territorio nacional, lo que incluye los depósitos bancarios en efectivo, siempre y cuando estos superen los 15 mil pesos al mes; entonces la institución financiera está obligada a reportar ese monto y gravamen, a fin de que no existan problemas con la autoridad fiscal.

Y es que superar esa cifra prende los focos rojos en el SAT, a fin de que se page el tributo que corresponde por la cantidad excedente, a fin de que sepa su origen y por qué causa le fue depositado.

PAGAS SI NO COMPRUEBAS TU DEPÓSITO EN EFECTIVO

Es importante que el ciudadano recuerde que al sobrepasar los 15 mil pesos mensuales en depósito en efectivo en tu cuenta bancaria, ya sea del país o del extranjero, y si el SAT es advertido por el banco, y que de paso no puedas justificar la procedencia u origen del dinero, entonces el fisco está obligado a cobrarte, forzosamente, el ISR (Impuesto Sobre la Renta).

Además, te exigirá que actualices la situación de cada depósito en efectivo, además de que podría aplicarte recargos y hasta multas.

Por este motivo es de suma importancia que NO prestes tus cuentas bancarias, pues en caso de tener grandes sumas de efectivo, entonces el SAT pondrá la mira en ti para que pagues lo que corresponde, además de que investigará tu cuenta.

CÓMO EVITAR GRANDES DEPÓSITOS

Es de destacarse que no nada más debes evitar los grandes depósitos de efectivo, sino también de cheques; por otra parte, es importante aclarar que la norma sólo aplica al efectivo y a los cheques, no así a las transferencias electrónicas, ya que no son reportadas al SAT.

Por ello, es fundamental que cumplas con tus responsabilidades fiscales ante el Servicio de Administración Tributarias, y son:

Declarar los depósitos en efectivo y pagar el ISR correspondiente a lo recibido.

Tener a la mano comprobante de ingresos, por si el SAT busca cómo verificar ese ingreso

Considerar que el SAT es libre de ejercer sus facultades de comprobación y revisión de tus finanzas.

Con esto en mente, pues considera seriamente ya sea los depósitos en efectivo en tu cuenta, pero, sobre todo, evita prestarla y evita "dolores de cabeza".