SAT 4.0: Recibos de nómina con esta versión serán obligatorios a partir de este día

A raíz de las actualizaciones que está realizando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este 30 de junio de 2023 vence el periodo de convivencia entre las versiones 3.3 y 4.0 para recibos de nómina.

Por ello, a partir del primer día de julio todos los contribuyentes están obligados a emitir sus facturas electrónicas de nómina en la versión 4.0.

La implementación de la versión 4.0, aplicada el 15 de junio, lleva un avance del 71.47 por ciento, en la emisión de los recibos de nómina.

A fin de que los contribuyentes puedan cumplir con esta disposición, el SAT pone a disposición la Cédula de datos fiscales, que contiene los datos requeridos para generar la factura versión 4.0 y se puede obtener en el sitio web https://www.cloudb.sat.gob.mx/datos_fiscales/

A raíz de ello, el líder de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional, dijo que seguramente "el SAT exigirá el timbrado de los recibos de nómina con la versión 4.0".





"Recordarán que desde el año pasado iba a entrar en vigor y por el tema de las constancias de situación fiscal, la falta de citas, las filas y filas de trabajadores yendo al SAT se dieron prórrogas a julio del año pasado, luego a enero de este año y ahora al 30 de junio", explicó.

"Me parece que ahora sí el SAT exigirá la emisión de los recibos de nómina con la versión 4.0 porque ahora sí se ha despresurizado el tema de las citas, pero por otra parte con el aplicativo de la Cédula de Datos Fiscales, que generó el SAT en lugar de la Constancia de Situación Fiscal, sí es verdad que se ha hecho más fácil para que los trabajadores puedan acceder a esa información y la empresa tenga los datos específicos", indico.

La Cédula de Datos Fiscales es positiva, ya que este documento, a diferencia de la Constancia de Situación Fiscal, no cuenta toda la información del contribuyente, sólo la información requerida para la factura.

"Sí ha habido un avance en las soluciones que ha venido implementando el SAT y por lo tanto me parece que ahora sí el lunes de la próxima semana va a entrar en vigor el comprobante fiscal 4.0 con el complemento de nómina.Es muy importante que las empresas tengan claro que a partir de la próxima semana las que no tengan bien los comprobantes fiscales 4.0 no van a ser deducibles para la empresa, por lo que es importante que terminen su migración", destacó Domingo Ruiz.