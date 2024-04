¿Qué puedo hacer si el SAT no me ha regresado el saldo a favor?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde hace días comenzó a realizar la devolución de saldo a favor para las personas físicas que lo obtuvieron; sin embargo, algunos contribuyentes aún están en espera del depósito o podrían presentar problemas y no recibirlo.

De acuerdo a información que proporcionó a El Financiero el contador egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Axel Bazán Solís, si ya pasaron 40 días desde que presentaste tu declaración anual y no has recibido tu saldo a favor, podría deberse a que dicha solicitud tiene un error o está en revisión.

"El error más común para rechazar una solicitud de devolución automática es que no hayas realizado todos los gastos a través de un medio electrónico, es decir, transferencias, tarjeta de crédito o débito. Para las cosas que pagaste en efectivo, el SAT no tiene realmente un respaldo para creer que esa operación estuvo bien realizada, quizás puedes tener la factura, pero no el pago, entonces es un motivo para que no puedas tener una devolución automática", explicó el contador.

¿QUÉ HACER SI EL SAT NO TE DEVUELVE LOS IMPUESTOS?

Si ya pasaron 40 días desde que solicitaste tu devolución de impuestos y no te han regresado el saldo a favor, deberás ingresar al buzón tributario y realizar una aclaración, a través de una solicitud dónde te pedirán llenar un breve formulario en el que expliques que no te ha llegado tu devolución, y de ahí el SAT debe responderte.

Una vez que el SAT exponga las causas por las que no te hicieron la devolución automática deberás hacer una declaración complementaria y mandar una aclaración, en la que deberás hacer relación de facturas, pagos, saldos y lo que conlleva la declaración anual, se hace de manera manual.

BUZÓN TRIBUTARIO DEL SAT

El Buzón Tributario es el sistema a través del cual el SAT y los contribuyentes establecen comunicación, esto a fin de que el trabajador pueda recibir notificaciones relevantes.

Por lo anterior, todos los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes deben contar con la actualización del buzón tributario para acceder a él.

Actualmente, existen dos excepciones puntuales para contribuyentes que no necesitan actualizar la herramienta: