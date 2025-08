¿Qué pasa si el SAT detecta si tienes muchas tarjetas? Aquí te contamos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), es la dependencia encargada de recaudar impuestos y revisar las finanzas declaradas de los contribuyentes. Además de esto, el organismo también hace la revisión de las tarjetas que tienen los usuarios en México, que a pesar de ser herramientas que pueden ayudar a manejar mejor el dinero, tener muchos de estos plásticos pueden llevar a problemas ante las autoridades.

Es importante señalar que estos plásticos, ya sean de crédito o débito, generan registros de movimiento financieros de los diferentes tipos de cuentas. Esto se hace con la finalidad de tener un control sobre los ingresos y egresos de los contribuyentes, dichas acciones permiten a las autoridades fiscales notar si existe una evasión de impuestos; por lo que tener muchas tarjetas puede generar situaciones ante la dependencia.

¿ES ILEGAL TENER MUCHAS TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO?

El SAT ha señalado que en México es posible tener muchas tarjetas, por lo cual en caso de tener una o más cuentas bancarias activas en el país no es algo ilegal. Sin embargo; cada una de estas debe estar respaldada fiscalmente, por lo que si se reciben depósitos que no tengan relación con lo declarado ante la dependencia, las autoridades pueden generar una revisión para asegurar que no existe delito fiscal.

En caso de que se ingrese más dinero de lo declarado, el SAT podrá solicitar un comprobante del origen de los montos económicos que se ha estado recibiendo a cierta cuenta de débito o crédito. Esto puede derivar en investigaciones más importantes y en algunos casos, sanciones de diversos tipos.

Todo esto quiere decir que el SAT no tiene problema con que un contribuyente maneje varias tarjetas de crédito o débito, esto siempre y cuando se encuentre respaldado fiscalmente, y los ingresos de estos plásticos sean declarados ante las autoridades fiscales.

¿CUÁNTAS TARJETAS DE CRÉDITO SE RECOMIENDA TENER?

A pesar de que el SAT no tiene problema con que un contribuyente maneje muchas tarjetas, algunos expertos en economía han señalado que muchos plásticos de crédito pueden representar un problema para las finanzas del usuario. Es por ello que los expertos recomiendan siempre manejar tres tarjetas de este tipo; teniendo en cuenta que una de ellas fundamentalmente sea emergencia.