Precio del dólar hoy lunes 3 de noviembre: Así inicia el tipo de cambio este mes 

El precio del dólar estadounidense en México se ubica este lunes 3 de noviembre de 2025 en 18.49 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con los principales bancos del país. La moneda mexicana comenzó la semana con una leve depreciación frente al dólar, tras una jornada marcada por movimientos moderados en el mercado cambiario internacional.

Durante la semana anterior, el peso mexicano registró altibajos dentro de un rango estable, influido por los recientes acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos, que generaron incertidumbre entre los inversionistas sobre el rumbo de la economía global.

Al cierre de la jornada del domingo 2 de noviembre, el tipo de cambio se ubicó en 18.56 pesos por dólar, según las últimas operaciones en los mercados cambiarios.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio FIX de 18.5725 pesos por dólar para este lunes 3 de noviembre, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.5380 pesos por unidad.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina en días hábiles bancarios con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR EN BANCOS HOY 3 DE NOVIEMBRE

El precio promedio del dólar en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 19.04 pesos

Compra: 16.85 | Venta: 19.04 pesos Banorte : Compra: 17.30 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.30 | Venta: 18.90 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.63 | Venta: 18.76 pesos

Compra: 17.63 | Venta: 18.76 pesos Citibanamex : Compra: 18.01 | Venta: 19.05 pesos

: Compra: 18.01 | Venta: 19.05 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El tipo de cambio puede variar a lo largo del día, dependiendo de la volatilidad del mercado internacional y las operaciones bancarias. Por ello, se recomienda verificar la cotización actualizada antes de realizar operaciones en ventanilla o en plataformas digitales.