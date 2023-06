Por esta razón tu recibo de luz llegaría 50% más caro en julio

Oficialmente estamos en verano, pese a que el calor extremo ya ha impactado a todo el territorio nacional, y las olas de calor han cobrado vidas humanas. Sin embargo, además de cuidar la salud, el clima extremo orilla a las personas a encender los aparatos de aire acondicionado, los cuales tienen encendidos gran parte del día. Pero, a la hora del recibo, es cuando vienen los "golpes", pero no de calor, sino en los bolsillos, ya que la mayoría de los usuarios no regula la cantidad de electricidad que se consume en el hogar. Por ello, a fin de que la factura de la luz no te llegue "cargada", la Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió que el recibo de julio 2023 podría venir más elevado, hasta en un 50 por ciento. El aumento se debe a que las personas no se preocupan más que por mitigar las altas temperaturas, a costa de lo que sea, incluyendo el bolsillo. Por ello, la Sociedad Americana de Ingenieros en Refrigeración y Aire Acondicionado advirtió a los usuarios de la CFE que en julio podrían ver que sus facturas llegan más altas, hasta en un 50 por ciento. Señala que el aumento en el recibo se debe al uso del aire acondicionado, lo que dependerá del equipo que las personas tengan, del aislamiento de la casa y del sitio donde el aparato sea instalado. Estos factores, indicó, impactarán en el incremento de la energía eléctrica, que irá de un 15 a un 50 por ciento. Sin embargo, el aparato de clima artificial no es lo único que se usa en casa, sino otros electrodomésticos, que también harán que se dispare el recibo. Así que si no quieres que te llegue elevado el monto del recibo, debes considerar el uso de otros aparatos, para lo cual la CFE te dice qué otros equipos inciden en el aumento en el consumo de energía.

EQUIPOS "GASTALONES" DE ELECTRICIDAD