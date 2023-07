No dejes conectados tus electrodomésticos, pues esto pagas de luz, aunque estén apagados

Aunque pienses que al apagar tus dispositivos y tus electrodomésticos en casa no consumen energía eléctrica, la realidad es que jamás dejan de consumir y, por consecuencia, sigues pagando luz.

Y es que dejar los aparatos enchufados, en modo de espera o en stand by no significa que no estés gastando, pues, aunque no lo creas, este consumo pasivo se refleja en tu bolsillo.

Televisores, computadoras, cargadores de celulares y otros aparatos, como lavadoras, planchas, hornos de microondas, están diseñados para permanecer encendidos en modo de espera.

Esto se debe a que están diseñados para seguir operando, aunque no realicen su función principal.

A este tipo de consumo se le llama: energía en espera, energía de reposo, modo inactivo, modo dormido o también como consumo "vampiro".

¿CÓMO DETECTAR ELECTRODOMÉSTICOS "VAMPIRO"?

A fin de que identifiques cuáles son los que "chupan" luz como si fuera la sangre para Drácula, son aquellos que tienen alguna luz encendida, roja, verde, azul o amarilla, que puede ser también en un display digital, como reloj digital o algún otro mensaje.

Por otra parte, aquellos que operan con control remoto, memoria y/o programación, y que sus únicas funciones son encendido y apagado, no gastan energía cuando están apagados, aunque estén enchufados.

Para que salgas de duda, aquí te dejamos una lista de los aparatos que, en modo de espera, más demandan electricidad:

Dispositivo Precio básico Precio excedente

Computadora $0.81 $2.90

TV $0.41 $1.45

Cargador cel $1.62 $5.80

Consola $1.38 $4.93

Microondas $2.03 $7.25

Tel inálambrico $1.22 $4.35

Alexa $2.43 $8.69

Barra de sonido $2.03 $7.25

$2.03 $7.25 Módem $3.24 $11.59

$3.24 $11.59 Impresora $4.86 $17.39

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), los "vampiros" energéticos consumen hasta 160 kilowatt hora anuales, representando cerca del 10 por ciento del consumo total de electricidad en un hogar.

ELECTRODOMÉSTICOS QUE ELEVAN TU RECIBO DE LUZ

Los hogares mexicanos consumen el equivalente al 25 por ciento del total en el país, por lo que existen electrodomésticos que representan un mayor consumo de energía y son los aires acondicionados y los refrigeradores.

Aire acondicionado - más de 7 horas al día - más de mil 844 pesos bimestrales y 11 mil 68 pesos anuales.

Parrilla eléctrica - más de 2 horas a la semana - más de mil 277 pesos al bimestre y 7 mil 666 pesos al año.

Lavadora de ropa - más de 4 horas a la semana - más de mil pesos cada dos meses y 6 mil 56 pesos cada año.

Lavadora de platos - más de 3 horas al día - más de 282 pesos bimestrales y mil 696 pesos anuales.

Computadora - más de 4 horas a la semana - más de 459 pesos al bimestre y 2 mil 759 pesos al año.

Plancha - más de 3 horas a la semana - más de 239 pesos cada dos meses y mil 437 cada año.

Secadora de ropa - más de 4 horas a la semana - más de 238 pesos bimestrales y mil 432 pesos anuales.

Microondas - más de 30 minutos al día - más de 47.92 pesos al bimestre y 287 pesos al año.

Horno eléctrico - más de 90 minutos a la semana - más de 15 pesos cada dos meses y 95 pesos cada año.

Cafetera - más de 35 minutos al día - más de 39.6 pesos al bimestre y 237.5 pesos al año.

Licuadora - más de 5 minutos al día - más de 2.33 pesos bimestrales y 13.98 pesos anuales.

Secadora de cabello - más de 30 minutos (dos veces a la semana) - más de 4.26 pesos al bimestre y 25.5 pesos al año.

Televisión - más de 10 horas al día - más de 51.91 pesos al bimestre y 311 pesos al año.

Aspiradora - más de 45 minutos (tres veces a la semana) - más de 35.9 pesos al bimestre y 215.6 pesos al año.

Reloj de pared - más de 24 horas al día - más de 3.83 pesos al bimestre y 23 pesos al año.

Rasuradora - más de 10 minutos al día - más 1.6 pesos al bimestre y 9.58 pesos al año.

Tostador de pan - más 30 minutos a la semana - más 4.05 pesos al bimestre y 24.28 pesos al año.