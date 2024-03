¿Los estudiantes e influencers deben pagar impuestos?

En medio del auge de la economía digital, donde las nuevas formas de generar ingresos han proliferado, surge una pregunta importante: ¿deben los menores de edad, especialmente aquellos que participan en actividades como ser influencers o youtubers, cumplir con obligaciones fiscales?

Avelino Castro Valencia, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPS), ha destacado la importancia de cumplir con las responsabilidades tributarias, sin importar la edad de los contribuyentes. Según Castro Valencia, existen dos escenarios distintos para los menores que obtienen ingresos.

Por un lado, están aquellos que trabajan formalmente bajo el régimen de sueldos y salarios, donde el empleador asume las obligaciones fiscales, siempre y cuando exista una autorización por parte del tutor para su contratación y aseguramiento por el IMSS.

"Por otro lado, se encuentran los menores que generan ingresos por actividades empresariales, como los influencers. En estos casos, es responsabilidad del tutor cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes y enfrentar las consecuencias legales en caso de incumplimiento", dijo el líder de los contadores en Sonora.

OBLIGACIONES FISCALES Y SANCIONES

Castro Valencia enfatizó la importancia de que los jóvenes estén atentos a que sus tutores cumplan adecuadamente con estas obligaciones, ya que la negligencia de estos puede acarrear sanciones, determinadas por la proporción de la falta cometida y aplicadas incluso después de que el joven alcance la mayoría de edad.

Sin embargo, Castro Valencia aclaró que los ingresos provenientes de becas educativas no están sujetos al pago de impuestos, independientemente de la edad del beneficiario. No obstante, destacó la obligatoriedad de que los jóvenes se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) una vez que cumplan 18 años, incluso si no generan ingresos.

Como una consideración adicional, el presidente del CCPS hizo hincapié en la importancia de proteger el historial crediticio y los datos fiscales de los jóvenes, ya que estos han sido utilizados en el pasado para cometer fraudes fiscales.