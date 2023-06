Esto es lo que debes hacer si el cajero automático te da un billete falso o roto

Desde que se usó el dinero como medio de pago para bienes y servicios, los bancos vieron la necesidad de abrir ventanillas en sus instalaciones, para que quienes tuvieran una cuenta pudieran disponer de sus recursos.

Con el paso de los años, la tecnología entró en los bancos, que dispusieron la colocación de cajeros automáticos para que los cuentahabientes pudieran acceder a su dinero las 24 horas, los siete días de la semana.

Son miles de billetes los que los ejecutivos bancarios insertan en estos dispositivos; sin embargo, algunos pueden resultar falsos y otras veces salen rotos.

EL CAJERO AUTOMÁTICO ME DIO BILLETE ROTO. ¿CÓMO REPORTARLO?

Aunque pareciera una "catástrofe", en realidad cambiar papel moneda roto no tiene mucha dificultad, pues no pierde valor; sin embargo, el Banco de México (Banxico) recomienda al cuentahabiente que acuda a las ventanillas o a un centro de canje.

Ahí evaluarán el billete y determinarán si es viable entregar uno en mejores condiciones que el que se analizó.

Si no puedes ir al banco, un poco de cinta adhesiva transparente es una solución rápida, pero cuidado con el tipo de cinta que use, pues si no es así, mejor ni intentarlo, pues perderá su valor.

Aquí la cosa no es tan sencilla, pues en estos casos el trámite es un más laborioso, pero se debe hacer, a fin de que evites que te vinculen con actividades ilícitas, como portar dinero falso.

Para la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de acuerdo con el Código Penal Federal, tener en posesión dinero apócrifo puede hacerte acreedor de una pena de 5 a 15 años de cárcel.

Así que, si sospechas que el cajero automático te entregó un billete falso, lo primero que debes hacer es:

Ir al banco en los siguientes días hábiles de haberlo recibido; se te dará un formato de reclamación, el cual deberás llenar con la información que se te pide.

Luego al formulario deberás agregar una copia de una identificación oficial, y después te entregarán un recibo, el cual deberás guardar bien.

La institución bancaria retendrá el dinero falso, el cual enviará al Banxico para un dictamen. En un plazo de 20 días hábiles, el banco central deberá determinar el destino del billete apócrifo.

En caso de que la información proporcionada sea válida y se comprueba la procedencia del dinero, el dinero te será reembolsado; si no es así, pues despídete del dinero, pero el banco está obligado a informarte la resolución.

En caso de que el billete falso te lo diera un tercero, también puedes reportarlo al banco, pero aclarando cómo fue que el dinero te llegó.