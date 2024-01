¿Cuánto gastaron los mexicanos en diciembre? Esto sabemos

La época decembrina se posiciona como uno de los periodos en el que los mexicanos realizan más gastos.

Este lapso, marcado por regalos, cenas, festividades y cambios de atuendo, deja una huella evidente en los bolsillos, por lo que quizá alguna vez te has preguntado cuánto destinan los mexicanos para estas festividades.

En México, la población se esfuerza por encarar con solidez económica esta etapa que abarca posadas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y culmina con los gastos del Día de Reyes.

COMPRAS EN DICIEMBRE

Ganar dinero puede ser un desafío constante en la vida; no obstante, gastarlo no siempre requiere el mismo esfuerzo ni tiempo. En cuestión de minutos, el dinero puede desvanecerse si no se administra con responsabilidad y conciencia.

Por ello, te presentamos un desglose del gasto promedio de los mexicanos durante la Navidad.

REGALOS

Una de las principales fuentes de gasto durante esta temporada son los regalos. Los mexicanos destinan en promedio entre 300 y 5,000 pesos, una cifra que fluctúa según la cantidad y valor de los obsequios.

ADORNOS

Los adornos para el hogar son otro gasto inherente a la temporada navideña, incluyendo árboles de Navidad, esferas, guirnaldas y luces, entre otros. La inversión promedio de una familia mexicana oscila entre 600 y 5,000 pesos.

CENAS

La cena de Nochebuena, una de las más emblemáticas del año, conlleva un costo que varía entre 2,000 y 5,000 pesos o más, dependiendo del número de comensales y la selección de platillos.

CONSEJOS

Preservar el dinero se vuelve crucial, especialmente en un entorno donde los precios están al alza y la inflación sigue su curso. Aquí te dejamos algunos consejos para administrar tus gastos: