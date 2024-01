¿Cuánto debo de tener en mi tarjeta de débito para no llamar la atención del SAT?

En cuestión de finanzas, difícilmente las personas deben aprender a administrarse, pues las consecuencias tienen un impacto directamente al usuario y su familia; sin embargo, esto no es del todo cierto, pues para ello en México se cuenta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esta dependencia también se encarga de vigilar la economía personal y, a fin de cumplir con las obligaciones que como ciudadano se tienen con el fisco, es importante estar pendiente de las leyes fiscales.

Cabe aclarar que el SAT no nada más está pendiente de las finanzas de las personas físicas, sino también de las morales; es decir, toda empresas y personas que tengan participación en la actividad económica del país, y que deben rendir su declaración fiscal en tiempo y forma.

Sin embargo, con los cambios que se han aplicado a las leyes fiscales en México, estas también impactan en el ciudadano común, máxime si cuenta con una cuenta de débito.

Por ello, y a fin que los contribuyentes cumplan a carta cabal con sus responsabilidades con el pago de impuestos, es que se debe tener una buena salud financiera.

¿HAY LÍMITE EN LA CUENTA DE DÉBITO?

Por ello, y a fin de que esté consciente de que la cuenta de débito no está vigilada por el SAT, en realidad esta sirve como nómina y para ahorrar, además de que con la tarjeta de débito se pueden realizar pagos en diversos establecimientos que acepten este tipo de plástico.

Por ello, si has estado pensando si el SAT te va a cobrar impuestos por lo que tengas en esta cuenta, la respuesta es no, no se te impone gravámenes, ni investiga a los titulares por guardar dinero en ella.

Además, no existe término u obligación fiscal que establezca alguna norma o ley al respecto, de acuerdo con el mismo fisco.

Sin embargo, algo que se tiene que tener presente es qué tipo de tarjeta que manejamos y el banco en cuestión, ya que hay clasificaciones de estas tarjetas; además, se manejan por niveles, conforme se vaya escalando de nivel de acuerdo con el banco, ya que se aumentarán nuevos límites de depósitos y transferencias.

Así que ya sabes, no hay nada de qué preocuparse, no hay problema con los ahorros en la cuenta de débito, pues el SAT no te cobrará ni investigará nada al respecto... siempre y cuando tengas en orden todas tus responsabilidades fiscales.