Conoce el sedán compacto más barato en México en 2024; este es su precio

Si estás buscando estrenar un sedán asequible en 2024 sin afectar tu bolsillo, una marca surcoreana de automóviles tiene una opción que podría ser la ideal para ti.

Hyundai presenta su propuesta para 2024 con el Grand i10 Sedán, un modelo conocido pero mejorado en cuanto a seguridad y tecnología en comparación con sus versiones anteriores. Este vehículo económico y eficiente en el consumo de combustible ofrece detalles que compartimos a continuación.

¿CUÁNTO CUESTA?

El Grand i10 Sedán 2024, un automóvil surcoreano asequible, cuenta con un motor de 1.2 litros, generando 83 hp y 84 lb-pie de torque. Disponible con transmisión manual de cinco velocidades en todas las versiones y automática de cuatro cambios en las versiones GL MID y GLS.

Aunque no es un automóvil diseñado para altas velocidades, con una velocidad máxima entre los 145 km/h con cambio automático y 155 km/h en manual, destaca por su eficiencia en el consumo de gasolina, alcanzando hasta 23.6 km/l.

Otro aspecto positivo del Hyundai Grand i10 Sedán 2024 es su variedad de versiones, permitiéndote elegir el equipamiento y precio que se ajuste a tus necesidades.

VERSIONES

Grand i10 SD GL TM: Desde 274,700 pesos.

Desde 274,700 pesos. Grand i10 SD GL Mid TM: Desde 301,800 pesos.

Desde 301,800 pesos. Grand i10 SD GL Mid TA: Desde 322,400 pesos.

Desde 322,400 pesos. Grand i10 SD GLS TM: Desde 324,900 pesos.

Desde 324,900 pesos. Grand i10 SD GLS TA: Desde 345,500 pesos.

CARACTERÍSTICAS

Aunque la versión más básica carece de ciertos elementos como cristales eléctricos, cámara de reversa, llave inteligente y sensores de estacionamiento traseros, todas las variantes incluyen seis bolsas de aire y asientos con anclaje para silla de bebé ISOFIX de serie.

Destaca la mínima diferencia de 2 mil 500 pesos entre la versión GL Mid TA y GLS TM, siendo la primera automática y la segunda manual, pero con características adicionales.

El GLS TM resulta atractivo por sus faros de halógeno tipo proyección, luces LED de conducción diurna, manijas exteriores con acabado cromado, asiento del conductor ajustable manualmente en altura, y llave inteligente con botón de encendido.