Beca Benito Juárez: ¿Qué hacer si no te han depositado? Esto sabemos

Si has sido aceptado en la Beca Benito Juárez y aún no has recibido tu depósito, no te preocupes. A continuación, te ofrecemos una guía rápida para solucionar dicha situación.

Estos consejos son aplicables a todos los niveles educativos: básica, media superior y superior. Sin embargo, es importante destacar que están dirigidos exclusivamente a aquellos beneficiarios que han pasado más de 45 días con la tarjeta del Bienestar. Por ello, si acabas de recibirla, es necesario esperar un anuncio oficial.

¿QUÉ HACER SI HAN DEPOSITADO TU BECA BENITO JUÁREZ?

En el caso de que no tengas programado el depósito de tu Beca Benito Juárez, el trámite es sencillo y rápido, ya que se realiza en línea y no te tomará más de 1 minuto.

Según el perfil de las Becas Benito Juárez en la red social X (antes Twitter), si no has recibido el depósito, sigue estos pasos:

Ingresa al Buscador de Estatus.

Coloca los 18 dígitos de tu CURP y haz clic en "Buscar".

Selecciona la ventanilla virtual y completa el formulario correspondiente. Asegúrate de elegir la opción que indica que aún no has recibido el depósito, no la de agendar citas.

Después de seguir estos simples pasos, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se pondrá en contacto contigo.

En caso contrario, deberás mantenerte atento a tu app del Banco del Bienestar para confirmar la recepción del depósito.

¿CÓMO CONSULTAR LA FECHA DE FUTUROS DEPÓSITOS?

Si deseas conocer cuándo se realizarán los depósitos futuros, sigue estos pasos:

Ingresa al Buscador de Estatus.

Introduce tu CURP.

Selecciona " Becas emitidas 2023".

emitidas 2023". Haz clic en "Fecha de depósito".

Siguiendo estos sencillos pasos en línea, podrás resolver cualquier inconveniente relacionado con el depósito de tu beca Benito Juárez.

Mantente informado a través de la app del Banco del Bienestar y confirma la recepción de tu beneficio.