Afore solicita sus usuarios que actualicen sus datos fiscales

A partir del 2022, con la Miscelánea Fiscal de ese año, que exigía a la ciudadanía la información actualizada de su situación fiscal, tanto instituciones bancarias como las Administradoras de Fondos para el Ahorro (Afore) pidieron sus usuarios actualizar esa información.

En virtud de ello, Afore Sura solicitó a sus cuentahabientes que actualizaran sus datos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de contar con información requerida para la expedición de la Constancia de Retenciones o Aportaciones Voluntarias y Complementarias, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Dado a las disposiciones previstas desde el 2022, es necesario que los usuarios verifiquen sus datos, a fin de que estén correctos, para que coincida con la información de la Constancia de Situación Fiscal.

ESTO PASA SI LA INFORMACIÓN NO COINCIDE Y ESTO DEBES HACER

Si los datos que la Afore tiene no coincide con los proporcionados por el SAT, el usuario que desee presentar su declaración anual, independientemente sea jubilado o desempleado, lo que debe hacer es solicitar la actualización.

Este ajuste es de suma importancia para que usuario pueda cumplir con sus responsabilidades fiscales, así como hacer deducciones, exenciones o diferimientos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Ahora, Afore Sura advirtió a sus usuarios que podrían recibir un correo electrónico, en el que se les pida que corrijan ciertos datos, tales como:

Código postal

Nombre o razón social.

Si no coincide con el registrado en el RFC, o bien con el aviso: “Error no identificado (pues no se pudieron validar los datos ante el SAT, se requiere la captura de datos nuevamente)”, en este caso deberá ingresar al portal de Afore Sura y actualizar nuevamente la información.

Ahora, en caso de que el RFC no esté registrado en el padrón de contribuyentes, o que el RFC válido no es susceptible de recibir facturas, el usuario deberá ir a las oficinas del SAT para actualizarlos y posteriormente ir a su afore a registrarlos de nuevo.

Si algún usuario de Afore Sura tiene dudas respecto a la actualización de datos fiscales, puso a disposición el número 44-33-10-81-92.

Finalmente, se indicó que la fecha límite para regularizar los datos fiscales es el 22 de marzo del 2024, así que no deje para lo último lo que puede hacer a la de ya.