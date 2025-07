3 pares de tenis Adidas que tienen descuento especial en Costco ¿Qué tallas hay y cuánto valen?

En Costco, puedes encontrar varios modelos de tenis Adidas con grandes descuentos. Si quieres lucir canchera y cómoda, debes tener en cuenta estos pares de zapatillas que son perfectas para combinar con todos tus looks.

En esta nota, te mostraremos 3 pares de tenis Adidas que tienen descuento especial en Costco. Descubre qué tallas hay y cuánto valen para que puedas salir corriendo a buscar tus tenis.

¿CUÁLES SON LOS TENIS ADIDAS QUE TIENEN DESCUENTOS EN COSTCO?

Adidas Tenis Amarillos para dama

Estas Adidas lograrán realzar todos tus looks gracias a su potente y llamativo color. Son amarillas con negro y cuentan con un exterior de piel sintética, forro interno textil y un empeine perforado. Además, tienen suela de caucho, lo que las hace super cómodas y cancheras. Se encuentra disponible en talla MEX 23, MEX 23.5, MEX 24, MEX 24,5, MEX 25, MEX 25.5, MEX 26 Y MEX 27. Las puedes conseguir con descuento a tan solo $659.00.

Adidas Tenis Blanca para dama

Estas zapatillas al igual que las anteriores presentan un exterior de piel sintética, forro interno textil, empeine perforado y suela de caucho. Al ser blancas, son una opción muy versátil para combinar con todos tus outfits, desde los más casuales hasta estilos más formales. Están disponibles en tallas 23, 23.5, 24, 24,5, 25, 25.5, 26 Y 27. Las puedes conseguir con descuento a tan solo $659.00.

Adidas Tenis Rosa para dama

Estas zapatillas son un clásico que no pueden faltar en tu armario. Se trata de unos tenis en rosa con blanco, una combinación que no falla y resulta super favorecedor para looks románticos, sutiles y discretos. Cuentan con un exterior de piel sintética, forro interno textil, empeine perforado y suela de caucho. Están disponibles en tallas 23, 23.5, 24, 24,5, 25, 25.5, 26 Y 27. Las puedes conseguir con descuento a tan solo $659.00.