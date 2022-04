YosStop se lanza contra Chris Rock por chiste sobre Jada Pinkett

En un video que publicó la semana pasada, la famosa habló sobre la pelea entre Will Smith y Chris Rock, y señaló que el chiste del humorista estadounidense "estuvo totalmente fuera de lugar".

PUBLICIDAD

"Es una falta de respeto que esté diciendo eso cuando aparentemente él sabía perfecto porque se conoce que no puedes hacer un chiste de la enfermedad de alguien a nivel global, lo vio todo el mundo, es algo que a ella le afecta", dijo.

Según palabras de YosStop, se le hizo triste que todos hablen de Will, cuando la agredida había sido su esposa.

"Ella no se metió con nadie, no dijo nada y un comediante se quiso hacer el chistoso burlándose de su alopecia", añadió.

La creado de contenido sentencia lo suscitado como un ejemplo de violencia verbal, señalando que "y sabemos que violencia con violencia a veces no te lleva a ningún lado, esas es la realidad. ¿Qué es peor, violencia verbal o física? Creo que hay mucha violencia verbal que puede mil veces ser peor que una cachetada, pero en este caso depende quién lo observe y qué opine al respecto. Pero yo creo que las dos son violencias y de ambas partes estuvo fatal".

Además, destacó que a veces la comedia no es comedia y destacó que los comediantes deben pensar mejor lo que dicen.

"No me voy a meter con la enfermedad de una persona, voy hacer un chiste de otra cosa porque hay una variedad infinita".

Aplaudió que Will se dio cuenta de su error y reaccionó de forma adecuada.

"Pudo darse cuenta y reaccionar de la forma adecuada, cosa que el otro güey no hizo, o sea, no he visto ni una sola noticia de que Chris Rock se haya disculpado por su pin... chiste".