YosStop anuncia embarazo: "Estoy nerviosa y entusiasmada"

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un video en donde le da bienvenida a su primer hijo, mencionando que se siente lista para enfrentar esta nueva etapa junto a su novio.

"Estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero", escribió.

Yosseline Hoffman señaló que en diversas ocasiones declaró que no quería tener hijos; sin embargo, tras la lección que vivió desde prisión, se dio la oportunidad de cambiar su visión.

"¿Yoss quieres tener hijos? Lo he respondido en múltiples etapas de mi vida y normalmente la respuesta siempre había sido la misma: no quiero. Hasta que mi vida hace poco dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día podría suceder... y pasó".

La creadora de contenido y Gerardo González mantienen una relación amorosa desde hace nueve años; durante su noviazgo han tenido algunos altibajos incluso decidieron separarse por un tiempo, pero en febrero de 2020 revelaron que habían tomado la decisión de retomar su relación.