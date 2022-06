"Yo no soy un objeto": Natanael Cano explota contra sus fans

Natanael Cano causó polémica tras declarar que no le gustaba tomarse fotografías con los fans de su música. El cantante dejó en claro que cuando lo intercepten en la calle no posará con ellos ya que le "quitan su tiempo libre" .

"Si me ves patinando en la calle, mejor no me pidas foto porque no las doy [...] Me quitan el poquito tiempo que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez", declaró en sus redes sociales.

Ahora, el intérprete de "Amor tumbado" ha vuelto a declarar al respecto y dijo, en su defensa, que no le gusta ser tratado "como un objeto", pues asegura que las personas ni siquiera platican con él, al pedirle que pose para una fotografía.

"A veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento y es ahí cuando me siento un objeto, y dices ´¡Guau! a esta gente no le importa cómo estoy, cómo me siento´, a veces si me dicen ´Nata, te admiro´ y yo les digo ´fierro, arre", dijo en sus historias de Instagram.

El compositor de música urbana mexicana aprovechó para pedir respeto a sus seguidores, ya que mencionó que le gusta salir a la calle, pero cuando lo hace se siente acosado porque es famoso.

"Yo contento de la vida me tomo fotos, llevo tres años sin negar una y últimamente la he negado porque me puse en otro plan, en el plan de decir que no soy objeto. Lo que uno quiero es salir a la calle, me gusta la calle, no me gusta estar encerrado siempre, ahora debo vivir encerrado porque se me hace una multitud allá afuera, hay que ser respetuosos".