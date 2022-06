Yahir confiesa que su hijo dejó OnlyFans para volver a estudiar

Durante un encuentro con algunos medios de comunicación, el famoso mencionó que su hijo ha decidido llevar una vida más tranquila y ha mostrado preocupación por su futuro.

"Está muy bien ahorita con las decisiones que ha tomado. Yo siempre le dije que tomara decisiones correctas, que las pensara, que no fuera tan bravo a la hora de pensar y tan eufórico. Entonces, ahora gracias a Dios, está tomando buenas decisiones", dijo.

Asimismo, explicó que Tristán regresó a vivir con su madre y se encuentra nuevamente en la escuela.

"Está estudiando, está al lado de su madre. Todo está perfecto", aseguró.

El hijo de Yahir captó la atención cuando, a finales del 2021, utilizó sus redes sociales para hablar sobre su sexualidad y pidió a la gente dejar de etiquetarlo.

"¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual", explicó en un live en Instagram.

También tuvo problemas con las drogas y se llegó a especular que perdió su dinero a causa de su adicción.

Tristan protagonizó otro escándalo cuando aseguró que se dedicaría a la industria del entretenimiento para adultos y junto a su pareja crearon una cuenta en OnlyFans donde publicaron un video manteniendo relaciones sexuales; sin embargo, el joven se retiró de la vida pública desde hace algunos meses y su cuenta en la plataforma ya no está disponible.