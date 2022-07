Will Smith se disculpa con Chris Rock por cachetada en los Óscar

A través de sus redes sociales, el famoso publicó un video donde retomó su más reciente polémica.

El protagonista de "Independence Day" destacó que aquel hecho lo recuerda como si estuviera "empañado", y señaló que no hay cavidad para la violencia ni en ese ni en cualquier otro momento.

"Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", dijo.





Además, externó que el comediante le indicó que no "estaba preparado para hablar" y que por momento no quiere hablar con él; al igual, destaca que está avergonzado por ese acto.

"Estaba fuera de línea y me equivoqué. Mis acciones no están relacionadas con el hombre que quiero ser", explicó.

De la misma forma, mencionó que no se puso furioso porque su esposa, Jada Pinkett se haya molestado por la broma que Rock hizo, sino que lo que sucedió ocurrió porque consideró que era una broma irrespetuosa.

"Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", expresó.

Tras el altercado, la academia cinematográfica prohibió a Will Smith asistir a los Oscar o cualquier otro de sus eventos durante 10 años.