Vuelve el Fandom Zone: celebrarán a Star Wars

Además de la exposición y venta de artículos de colección, se presentarán en el cineclub el Episodio III: La venganza de los sith, así como los primeros capítulos de la nueva serie.

Paco Espinoza, organizador del evento, expresó que desde 2014 se comenzó a llevar a cabo este evento para los fans de la saga, el cual también es una plataforma para el emprendimiento local.

“Afortunadamente, ya pudimos regresar a organizar este tipo de eventos. Desde el 2012 he estado armando maratones de terror en Halloween y pues me gusta generar espacios para diversas comunidades afines con la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, video juegos, coleccionismo, cine”, dijo.

Este evento tiene como objetivo crear espacios de encuentro para la cultura en todas sus expresiones, que puedan ser aprovechados por niños, niñas y adultos.

El Fandom Zone arrancará a partir de las 13:00 horas en la Casa de la Cultura, abierto al público en general de manera gratuita, y el evento es organizado en coordinación con Cultura Municipal Cajeme, Games Plaza, Sidekicks Comic Store Obregón, Mundo Collar, Kawaii Pig y Nubig Fest.

Cabe señalar que desde hace unos años a nivel mundial la comunidad de fans acostumbra celebrar todo este mes por los estrenos de las películas originales y por la frase "May the fourth" (el cuatro o cuarto de Mayo) que se asemeja a la frase "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe) usada en las películas.