VIDEO.Sabrina Sabrok quiere a Belinda en una de sus películas XXX

La actriz de cine para adultos reconoció que la posibilidad de que Beli acepte su propuesta es casi nula, debido a que no es de las personas que se animen a incursionar en este tipo de contenido.

Anteriormente, Sabrok había manifestado su deseo cuando circulaban los rumores que Belinda estaba pasando por una difícil situación financiera, luego de romper su compromiso con Christian Nodal, por lo que le aconsejó incursionar en el mundo porno para hacer dinero.

"Es pura fantasía, pero me encantaría. Sé que esa gente no se dedica al porno, pero bueno, soñar no cuesta nada", dijo.

Sin embargo, dijo que si se diera la posibilidad y la cantante pop aceptara y hubiera una negociación, no escatimaría en gastos para cumplir su sueño.

"Le pagaría tanto, yo creo que me endeudaría; no sé, haría lo que fuera. En una de esas tengo suerte y sí se da", afirmó Sabrok.

#SabrinaSabrok confiesa que pagaría lo que fuera para grabar una película sensual con #Belinda, y aunque sabe que eso nunca sucederá, le gusta soñar#DePrimeraMano : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/qXCLezO0DU — De Primera Mano (@deprimeramano) August 2, 2022