VIDEO. Soy el más talentoso y con futuro: Natanael Cano

Siempre polémico ya sea por su música, como por sus declaraciones, el cantante sonorense Natanael Cano de nuevo se paró a la luz de los reflectores con video en sus redes sociales que se han viralizado, ya que en ellos no derrocha nada de sencillez.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de corridos tumbados se atrevió a decir que en todo México no existe alguien como él, ni que se le acerque, pues no hay nadie que tenga su talento y su futuro.

En el mismo clip le hizo una promesa a sus admiradores, y dijo que se convertiría en el artista número uno en el plano internacional.

Sus pensamientos los planteó luego de reflexionar unos segundos al respecto, y sacó a cuentas que nadie le gana, a la vez que cuestiona a sus fans, y él mismo se responde.

"Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo".

No es la primera polémica en que se mete, pues anteriormente había pedido a sus seguidores que no lo molestaran con eso de sacarse una foto con él, y con la confrontación en redes que tuvo con Pepe Aguilar.

También ha presumido que la casa nueva que se compró, y la cual tiene un valor millonario, y dijo que no se fija en las reproducciones, sino en lo que éstas dejan.