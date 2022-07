VIDEO. Santa Fe Klan se cae del escenario en pleno concierto

El famoso interpretaba el tema "Cuidando el territorio", cuando se acercó al público para decirles que se arrojaría a la multitud: "¡pero me van a agarrar, eh!", mencionó el cantante para tomar impulso y correr al borde del escenario, siendo detenido por sus bailarines, de quienes varias veces intentó soltarse.

En un descuido de su equipo, el artista logró correr para brincar sobre el público, pero fue interceptado por uno de sus bailarines, provocando la caída del rapero desde el escenario.

"Se pasaron de ver..., perros, ¿pa' qué me agarran? ¿pa' qué me agarran si ya había dicho que me iba a aventar?", preguntó tras volver a ponerse en pie.

Santa Fe Klan continuó con su presentación dejando ver que se encontraba bien, pero fue captado a su salida despidiéndose de sus fanáticos mientras se pone un papel en la cabeza, mostrando que sí se había lastimado.