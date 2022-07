VIDEO. Salvador Zerboni acusa a Alejandra Guzmán de sus vicios

En una reunión con los demás integrantes del show, Zerboni aseguró que Alejandra había sido la culpable de que probara drogas, pues ella lo llevó "a la mala vida".

"Alejandra me llevó a la mala vida, es la culpable de mis vicios", comentó el actor, quien aseguró que la canción "Hacer el amor con otro", se la había dedicado a él. "Esta canción ella me la dedicó a mí como 20 veces", dijo mientras se escuchaba de fondo el éxito de "La Guzmán".

Salvador Zerboni en #LCDFL2 cuenta que Alejandra Guzmán le dedicó uno de sus maat grandes éxitos pic.twitter.com/7uSU800gna — Lo + viral (@VideosVirales69) July 12, 2022

El histrión también platicó que en aquel entonces, por el año de 1998, él tenía 18 años y Alejandra 30, por lo que se sentía asombrado por la fama que la cantante tenía en ese momento.

Asimismo, en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, Zerboni destacó que desde que conoció a la rockera quedó muy impresionado por su carrera y su éxito, pero que nunca se enamoró de ella.

"Viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes. Me enamoré de la rockstar, no de Alejandra. Me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo".

Zerboni confesó que fue Alejandra Guzmán quien lo incitó a usar drogas por primera vez, pues el ambiente donde ella se desenvolvía era muy pesado, pero, aseguró, a él nunca se le hizo vicio.