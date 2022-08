VIDEO: Pablo Montero se porta violento con reportera

Y es que el 6 de agosto una reportera del programa Venga la Alegría, de Tv Azteca, abordó al intérprete tras una presentación en Saltillo, Coahuila.

Todo marchaba normalmente, hasta que la comunicadora le cuestionó sobre los problemas que el artista había tenido con el alcohol y si ingresaría a un centro de rehabilitación.

"¿Vas a ingresar a uno?", le comenta la reportera, a lo que Pablo responde: "No entiendo tu pregunta... o sea, ¿yo dije eso?".

Luego, la comunicadora contesta que personas de su staff habían hablado en torno a su presunta adicción; visiblemente molesto, Montero le refiere que su pregunta está fuera de lugar.

"No me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional", le revira el cantante, y en ese momento empieza a jalonear su equipo de trabajo.

Rápidamente la reportera se dirige a la salida, pero Pablo va tras ella, insistiendo en que no le pregunte cosas que no van al caso.

Acto seguido, le arrebata el micrófono e intenta también quitarle su celular, en el que la empleada de la televisora del Ajusco, quien evita que le quite el aparato y luego se escucha a Pablo decirle que borre el video.