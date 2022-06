VIDEO: Mohni Vidente revela que la vetaron de Televisa

Sin embargo, pocos conocen los motivos por los cuales la cubana dejó de aparecer en la televisora de San Ángel, tal como ocurrió con varios famosos, como Eugenio Derbez, que han hablado del veto que les impuso la empresa de Emilio Azcárraga Jean y por el cual se enfrascaron en una guerra de tuits.

Fue a través de un video de YouTube, en el que la pitonisa habló del asunto Derbez-Azcárraga, y dijo que el comediante es un oportunista, que sólo pretende hacerse la víctima.

"Eugenio Derbez se pasó de listo al hacerse el sufrido; se hace la víctima, pero no lo es, es oportunista en todos los sentidos, le falta talento y atacó a Televisa", señaló.

Luego de eso, Monhi habló de su caso, y confesó qué ocurrió luego de salir de la televisora, y en qué términos quedaron.

"A mí también me vetó Televisa en su momento y perdí oportunidades. No ocupo hablar de ellos, ni decir que me vetaron. A Eugenio le sale la carta del loco", puntualizó.