VIDEO. Magaly Chávez termina su noviazgo con Alfredo Adame

La influencer terminó llorando, para luego concluir su relación con el exconductor de "Hoy".

Todo sucedió porque Magaly le pidió a su temperamental novio que tratara de cambiar algunas de sus actitudes, pero él nunca lo hizo, por más que le prometió que cambiaría, ya que siempre tiene un enfrentamiento con alguno de sus compañeros.

"Tú ya me habías prometido algo...antes de entrar, te dije: ´amor, no me gusta cómo te expresas´, y me lo juraste que cambiarías de actitud. Todo lo que me jures es en vano", reclamó Magaly.

Chávez confesó que está harta de las actitudes de Adame, y teme que después le falte al respeto a ella, situación que le hizo saber, pero él no lo tomó de buena manera.

"Por más que te digo, Alfredo, ya no hables así, ya no pelees, ya no odies, ya no digas, ya no opines despectivamente, al parecer te entra por un oído y te sale por el otro".

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS https://t.co/J707V1idaL



¡Magaly y Adame terminaron! Mientras que la guapa influencer trataba de hacerlo entrar en razón las cosas se salieron de control y decidieron finalizar su relación. ?? #FamososPorElDinero pic.twitter.com/YjG2QOOorx — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 13, 2022

"Qué te puedo decir ahorita. ¿Ya no crees en mí? Pues ya no creas en mí", contestó el actor.

Al notar la reacción de Adame, Magaly opinó que no se deja ayudar. "Eso es hiriente para mí, porque me ignora. Ni modo, se quedó sin novia", sentenció entre lágrimas.