VIDEO. Golpean al tiktoker "Fofo" Márquez y culpa a Rey Grupero

Y es que desde el cierre del puente Matute Remus, en Guadalajara, presumiendo el poder del dinero en México, la trifulca con Karely Ruiz y la supuesta amenaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora el influencer vuelve a hacer de las suyas.

De acuerdo con las redes, "Fofo" Márquez tiene en redes un pleito cazado con Luis Alberto Ordaz, más conocido como "Rey Grupero", quienes se la han llevado de dimes y diretes en Instagram.

Sin embargo, al parecer, de las palabras subieron de nivel, ya que, presuntamente, ambos acordaron verse y solucionar las cosas "como hombres", por lo que llegaron a los golpes.

De acuerdo con un video en redes, se ve al joven millonario subir en una ambulancia con la cabeza sangrando, y diciendo que habían Rey Grupero y él habían acordado verse solos, pero que su contrincante le tendió un "cuatro", por lo que ahora va la suya.

LA DISCUSIÓN

De acuerdo con un video, "Fofo" acusa en su Instagram que Rey Grupero habla mal de él, y le advierte tener cuidado con sus bromas, porque él no era como Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Horas después del post, Rey Grupero le responde a Márquez, y lo califica como un "mirreyecito", que se da a conocer con videos irreverentes y quien no era nadie sin su padre, por lo que lo reta a golpes, pero sin escoltas, pues si peleaba solo, entonces su respeto.

Rápidamente, "Fofo" acepta el reto, acuerda verse a solas, pero le advierte que no haga nada chueco, por lo que, dentro del acuerdo, Márquez envía a Rey Grupero su ubicación, quien pasa por él.

Sin embargo, al parecer algo pasó, pues horas más tarde, "Fofo" publicó un en vivo en el que se le aprecia la cabeza sangrada, y acusa que su contrincante le tendió un "cuatro".

Y cuenta que dejó sus camionetas, se subió al carro de Rey "y me puso un cuatrote (…) Va la mía papá te dije que conmigo no se juega, ahorita ya me van a coser y todo”.