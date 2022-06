VIDEO: Fans abuchean y tiran hielo a Christian Nodal en concierto

Y nuevamente está metido en el escándalo, pero ahora por algo en lo que no tuvo que ver, sino que esta vez lo provocaron sus fans en Bolivia, durante un concierto.

Aunque el sonorense de 23 años de edad tiene una gira exitosa por México, Estados Unidos y Latinoamérica, para promocionar su producción Forajido, en su reciente visita al país sudamericano no fue recibido como a él le hubiera gustado.

Durante su presentación, mientras interpretaba sus más conocidas canciones, cuando, de pronto, el respetable comenzó a abuchearle y hasta cubos de hielo le aventaron.

Al ver la agresión, el artista le pidió respeto al público, a la vez que esquivaba los objetos que le lanzaban.

Pero al ver que esto no cesaba, se enojó y pide que le quiten las entradas a los revoltosos: "¡Sáquenlos a la chingada! A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando".

El momento quedó grabado en video, el cual se ha viralizado en redes sociales; además, se escucha que algunas personas le gritan "¡feo!", "¡cholo!" y "¡muñeco feo!", y "¡fuera!".