VIDEO: Empieza el pleito por la herencia de Fernando Del Solar

Y es un periodista aseguró que su viuda, Ana Ferró, está peleando por los bienes de su esposo.

La noticia se dio a conocer a través del canal de YouTube de Jorge Carbajal, quien señaló que esto será un gran problema, pues aparentemente la viuda y la ex de Fernando no quedaron en muy buenos términos:

"Resulta que ya empezaron los problemas y se vienen en grande... Yo pensé que habían quedado bien Ana Ferro e Ingrid Coronado, pero resulta que no".

De acuerdo con Carbajal, Ferró estaría en disputa por la casa que compartió con Del Solar en Cuernavaca, donde pasó sus últimos días, ya que asegura que esa propiedad es herencia de los hijos que tuvo con Ingrid Coronado.

"Vivía en una casa muy grande y muy bonita, que resulta que compraron entre él e Ingrid Coronado. Hace como ocho o nueve años, cuando él se entera de que padecía cáncer, Ingrid y Fernando deciden abrir un fideicomiso con esta casa y lo ponen a nombre de sus tres hijos, por cualquier cosa que pasara", explicó.

No obstante, cuando habían pasado 15 días del deceso de Fernando, presuntamente, Ana había investigado sobre los bienes de herencia de su esposo, y se sorprendió que el nombre de la hija de ambos no apareciera en el testamento, a quien, supuestamente, el fallecido conductor le prometió dejarle la casa.

"Resulta que pasan 15 días de que murió Fernando del Solar y Anna Ferro se comunica con la gente que tiene a su cargo el fideicomiso, y me cuentan que lo que dijo es ´oye soy la viuda de Fernando del Solar y quiero saber sobre el fideicomiso que mi marido dejó´, entonces checaron y le preguntaron qué quería saber, pero no le dieron información porque su nombre no aparecía".

En dado caso de que Fernando hubiese querido cambiar el fideicomiso, para agregar el nombre de la hija de Ana, debería haber informado a Ingrid, pero eso no ocurrió.