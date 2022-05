VIDEO. Edén Muñoz y Michelle Maciel juntos en concierto

PUBLICIDAD

A raíz de su colaboración con el exintegrante de Calibre 50, Edén Muñoz, Maciel está imparable, cosechando el fruto de años de esfuerzo.

Como se recordará, hace poco tiempo Edén Muñoz anunció a través de sus redes sociales la que sería su colaboración con el sonorense, luego de que por accidente escuchara una playlist de Spotiffy y la primera canción que le salió, lo cautivó.

Muñoz explicó que de inmediato buscó quién la interpretaba y contactó a Michelle por Instagram, y así surgió la idea de trabajar juntos en un tema.

"Y de repente te llega un mensaje inesperado de un artista que has escuchado toda tu vida. Me habla Edén presentándose y me dice ´Hola, soy Edén, mucho gusto´, bien humilde, mi compa Edén, cae bien [...] y de la nada empieza a fluir la conversación bien perro", comentó Michelle en sus redes sociales.

Por su parte, Edén también compartió en una publicación cómo fue que se puso en contacto con el cajemense y acordaron su colaboración.

"En estos días grises me encanta cuando pasan cosas ching* y extraordinarias. Conectar con gente que hace 2 segundos no conocías tan cabr* al punto de decir ´wey qué pedo, ¿hacemos un feat?´. Chsm lo que pase; lo más perro ya pasó que fue conocernos, así me paso con @macielmusica, un talento del tamaño del (mundo) del mero Cd. Obregón, Sonora y creo que esto pasó porque la vamos a romper macizooo", escribió.

Los seguidores de ambos cantantes esperaban con ansias el día del estreno del tema que interpretarían juntos, lo cual era un enigma.

El tema "No sabía cuánto" se lanzó el 6 de mayo pasado, y hasta el momento ha alcanzado casi 5 millones de reproducciones.

Este día, Michelle Maciel compartió en sus redes sociales el gran momento que vivió al ser invitada por Edén Muñoz a uno de sus conciertos, donde el público la recibió con los brazos abiertos.

"Aún sigo sin superar esta experiencia y el cariño que el que ustedes me recibieron! muchas gracias. Siempre tendré este día en mi corazón. ¡Gracias por la invitación compa Edén Muñoz! un sueño hecho realidad", escribió el cantautor sonorense.