VIDEO. Con noble gesto, Karol G hace felices a niños con cáncer

"La Bichota" acudió el fin de semana pasado en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, donde ofreció dos conciertos, para beneplácito de sus miles de fans.

Aprovechando su visita en la ciudad, la cantante no quiso desaprovechar la oportunidad de llevar felicidad a niños con cáncer de la Fundación Hospital Pediátrica Misericordia (HOMI), donde ofreció un miniconcierto a los pequeños, que seguramente no olvidarán.

La intérprete de "La Jeepeta" invitó a una de las niñas internadas en el lugar a bailar su tema "Makinón", y la niña, bastante emocionada, también cantó con Karol G.

Los niños, familiares y personal de la Fundación estuvieron emocionados, felices y agradecidos con "La Bichota", por esos momentos inolvidables que les brindó.

Rápidamente la acción de la cantante se hizo viral en redes, donde los internautas expresaron su admiración por ella con varios mensajes:

"Es que es ese corazón que ella tiene es muy grande", "¿Habrá algo que no sea perfecto en ella?", "Qué linda, es por esto que la amo tanto", "Nunca me arrepentiré de llamarla ídolo", "Es increíble todo lo que esta mujer demuestra no tanto como artista si no como persona".