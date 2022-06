VIDEO: Christian Nodal rompe en llanto en pleno concierto

Sin embargo, también ha tenido desencuentros con sus fans, y el más reciente ocurrió en Bolivia, donde fue abucheado y hasta le tiraron con hielo.

Ahora, el cantante sonorense rompió en llanto en el escenario durante un concierto en Colombia, pues ahora dijo de sí mismo que no era un buen ser humano.

Ahí, en un mar de lágrimas, el caborquense señaló que él sólo quiere seguir haciendo su música, pero que los medios de comunicación no lo quieren.

No obstante, y pese a su estado de ánimo, Nodal expuso que está muy agradecido con sus seguidores, quienes siempre están a su lado, por lo que se sinceró en torno a su relación con la prensa.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo únicamente interpreto mi música".

Sumamente conmovido, el intérprete de Regional Mexicano afirmó que no es un ejemplo de ser humano.

"Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme".