VIDEO. Christian Nodal "estalla" tras rumores de su vida amorosa

Durante una transmisión en vivo, el intérprete de temas como "Botella tras botella" y "Adiós Amor", estalló cuando un usuario le cuestionó sobre el supuesto proceso legal que iniciaría para recuperar el anillo de compromiso que le dio a la cantante española.

"Si no sale de mi boca... ahí está la cuestión, si no sale de mis dedos, de mi boca, a mí no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie", señaló.

El artista de regional mexicano mencionó que, a pesar de ser un hombre alejado de la polémica, no perderá la oportunidad de defenderse cuando sea necesario.

"Nada de lo que hablan es cierto, o sea, montan películas increíbles, entonces nada es cierto si no sale de mi boca".

Finalmente, el famoso hizo un llamado a sus fieles seguidores. "No quiero que me defiendan, no quiero nada de eso, lo único que no quiero es que caigan en esas pendej$%&#, ignoren todos los malos comentarios, si alguien dice algo malo ignoren, no pasa nada, la vida sigue".