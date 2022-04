VIDEO. Christian Nodal aclara rumores de su "truene" con Belinda

El intérprete de "Ya no somos ni seremos" reveló por primera vez lo que fue para él su relación con la cantante y aseguró que su noviazgo estuvo lleno de momentos buenos y muy bonitos.

Nodal catalogó su romance como una etapa muy "preciosa", pero confesó que como todas las relaciones, también tuvo momentos negativos.

"Con Belinda viví una etapa muy preciosa. Viví momentos muy bonitos. Como pareja vivimos momentos muy bonitos, pero como todo, también hubo momentos malos", reveló.

Asimismo, aclaró que no quiso hablar del tema para que no se malinterpretaran las cosas, ya que no deseaba que alguien quedara como culpable.

"Lo único que nunca quise fue que alguien quedara como culpable. Yo quería dejar las cosas así, porque a veces la gente trata de malinterpretar las cosas", agregó.

El sonorense dejó en claro que su ruptura con Belinda no fue por cuestiones de dinero y reiteró que no dará más detalles del tema.

"A la gente a veces se le olvida que soy humano y que tengo 23 años... y que estoy aprendiendo, pero la vida me está haciendo un buen maestro", dijo el intérprete.

El originario de Caborca reiteró que él y Beli expusieron el amor que se tenían y pidió al público que con eso se quede.

"Yo estoy bien y espero que ella esté bien, espero que siempre le esté yendo increíble", concluyó.

Unos días antes, Nodal habló respecto a qué fue lo que pasó con el tatuaje que llevaba en el pecho, en honor a su exnovia, en el que había plasmado sus ojos.

Externó que al finalizar la relación decidió borrarlo y lo transformó en unas alas que él mismo diseñó.

Asimismo, contó que su próxima meta poner un estudio de tatuajes. "Yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona. Para mí no hay punto medio. Desde niño me apasionan los tatuajes".

El cantante reveló que recientemente le hizo un tatuaje a su amiga Adamari López, que él mismo diseñó, consistente en la letra "A", en honor de su hija Alaia.

Además aseguró que ha tenido oportunidad de conocer a muchos tatuadores famosos, de los que ha aprendido y son grandes amigos suyos.