VIDEO: Carlos Santana se desmaya en pleno concierto

El incidente se registró en Pine Knob Music Theater, de Clarkston, al noroeste de Detroit, Estados Unidos.

El momento causó gran preocupación entre los asitentes del oriundo de Jalisco, por lo que tanto ellos, como el resto del staff corrieron a auxiliarlo.

Santana, de 74 años de edad, estaba tocando la melodía Joy, cuando de repente se desvaneció ante la mirada atónita del respetable.

El momento fue captado en video y rápidamente se ha difundido en redes sociales, y en las imágenes puede verse cuando el personal de asistencia intenta reanimar al virtuoso músico.

El artista fue sacado en una camilla por personal médico en medio de una ovación; hasta el momento se desconoce la condición médica del mexicano.

