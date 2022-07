VIDEO. Cardi B "explota" y golpea a fan en pleno concierto

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra a la intérprete de "Up" sobre el escenario inclinándose hacia sus fans, hasta que uno de ellos trató de arrebatarle el micrófono.

La cantante no se dejó y le quitó el micrófono a su fan. Segundos después, otro seguidor al parecer toca a la famosa y para evitarlo le lanza varios "microfonazos".

Ante esto, personal de seguridad aleja a Cardi del lugar, mientras se muestra molesta por lo sucedido.

El video ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, por lo que la cantante salió a defenderse y explicó que simplemente estaba atrapada entre el público y que lo sucedido en el festival no se trató de una pelea.

While the rooms, neighborhoods, and playgrounds pretend a whole fight happened pic.twitter.com/BdttatYJfH