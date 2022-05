VIDEO: Belinda y su abuelita son dos gotas de agua

No, esta vez no es nada de la vida sentimental de Belinda lo que acapara la atención de los internautas , sino algo que dejó a todos con los ojos cuadrados.

Y es que, durante una entrevista para el medio español Playz, la cantante habló de una de las personas pilar de su vida y quien en febrero de 2021 falleció: su abuela Juana Moreno.

Durante la charla, "Beli" se expresó de ella con mucho amor y admiración; y llena de ese orgullo que dejan los antepasados, dijo:

"Era madrileña, típica madrileña, Juana Moreno. tenía su peluquera en el centro, era genial, me enseñó todo. Ella me enseñaba la parte divertida de la vida, porque ella era, ´vámonos al bingo, vámonos al casino, vámonos a tomar una cañita´. La parte divertida de mi familia me la ha dado mi abuela; la parte seria, más estudiosa, mi padre".

Así, en medio de toda esa emotividad, la famosa no dudó en mostrar a todos una fotografía de la dama en la flor de su juventud.

Aunque no se refirió a la edad de su abuelita, lo que robó la atención fue lo idénticas que ambas lucen, por lo que llenaron el video de bellos comentarios.

"Literal reencarno en su abuela", "Es exactamente igual Belinda que su abuela", "esta niña es el ADN en vida de su abuela",¡¿Qué hermosas las dos?", "Yo pensando que se parecía a su mamá y no! Es idéntica a su abuela".