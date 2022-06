VIDEO. Belinda casi se desmaya en pleno concierto en Monterrey

Tremendo susto se llevaron los admiradores de Belinda durante su actuación en el Machaca Fest , que se realiza en Monterrey , ya que la cantante comenzó a sentirse mal en pleno concierto, pero ella decidió seguir cantando hasta de plano ya no sentirse en condiciones de continuar.

La exprometida de Christian Nodal se presentó en la Sultana del Norte y su actuación era una de las más esperada por sus fans y aunque el concierto transcurría con normalidad, conforme avanzó el tiempo, Beli comenzó a sentirse mal.

Belinda comentó al público que se sentía muy mareada, pero aseguró que no se bajaría del escenario, por lo que pidió ayuda a sus fans para que ellos continuaran cantando las canciones mientras ella se recuperaba.

A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0 — Enrique (@EnriqueIX) June 26, 2022

"No me bajaré del escenario hasta no desmayarme", dijo la cantante a sus admiradores, quienes aplaudieron felices, mientras ella se sentaba a la orilla del escenario y se hidrataba.

De acuerdo a información emitida por la prensa regiomontana, la cantante habría sufrido un golpe de calor, ya que la temperatura en la capital de Nuevo León es muy elevada en esta época, eso aunado al cansancio después de realizar un viaje de 15 horas para estar en el Machaca Fest.

La visita de Belinda a Monterrey fue muy esperada, incluso le dio su bendición a una fan que se casaba en el hotel donde se hospedaba.