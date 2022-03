VIDEO: Así luce la "Señorita Laura" sin una gota de maquillaje

Y es que la conductora y abogada no tuvo reparos en mostrarse al natural, quitándose todo, hasta las pestañas.

"Buenos días, sí, así me levanto, no se asusten, las pestañas se me desaparecieron porque se me quemaron, por eso me estoy pegando unas pestañas postizas, porque las otras se me quemaron casi todas", dijo la peruana naturalizada mexicana.

Durante el video, Bozzo dijo que a partir de ese momento mostraría en sus redes sociales cómo es su rutina de belleza y compartiría algunos consejos.

LA "SEÑORITA LAURA" ENCUENTRA EL AMOR

Por otra parte y en cuanto al amor, y luego años de ruptura con su expareja, Christian Zuárez, con quien sostuvo una relación por 15 años, Laura se ha vuelto a dar una oportunidad.

No es un hombre de su edad, sino mayor que ella, y empresario, además de que indicó que no es mexicano.

"No sé qué irá a pasar, lo que sí es que descarté ese pensamiento que durante casi tres años repetí en pantalla de que solo quería un perro en mi cama. Uno tiene que estar abierta y es importante soltar, lo que no sirve se bota y se deshecha. No hay edad para nada, esa mentalidad es absurda", reveló.