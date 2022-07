Video. Amenazan con arma a "Los Dos Carnales" durante concierto

Sin embargo, es bien sabido que dentro de ese género musical se mueven masas que posiblemente estén inmiscuidas dentro del crimen organizado o gente que les gusta portar arma.

A través de redes sociales se ha dado a conocer un video en el que se encuentra la agrupación de Durango durante un concierto que se llevó a cabo en Michoacán, mismo en el que uno de los presentes se acerca al entarimando y les muestra un arma de fuego en señal de amenaza.

Al percatarse de eso, Poncho Quezada, primera voz, detiene su interpretación para "poner en su lugar" al hombre.

"Perame, perame... ¿Por qué me enseñas la pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me va a asustar con eso compa, yo soy un hombre; viejo, esa madre es más valiente que nosotros o qué?. Esa madre no es más valiente que yo, viejo. Póngase v#$*", expreso el cantante a manera de reclamo en un tono muy molesto.

Ante esto, su hermano y segunda voz, Imanol Quezada, se acerca para calmar la situación y después de esto ambos abandonan el escenario, terminando abruptamente el show y despidiéndose de los fans que asistieron al concierto, mientras miembros del staff los escoltaron para retirarse de la tarima.